11.16 Covid,Draghi:decisioni guidate dai dati Sul Covid "Ogni decisione è guidata dai dati: solo dai dati, non dalla politica come si dice in giro". Così il premier, Draghi, alla conferenza stampa di fine anno.Domani la decisione sulla durata del Green pass. Per il Pnnr: "abbiamo raggiunto tutti i 51 obiettivi che avevamo concordato con la Commissione.L'Italia,le Regioni, i Comuni, il governo si muovono con de- terminazione e forza (...) c'è da esse- re soddisfatti per quanto fatto".Poi ha ringraziato la maggioranza che sostiene l'esecutivo,