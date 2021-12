15.10 Equipaggi in quarantena,stop 5mila voli La variante Omicron costringe molte compagnie aeree a cancellare i voli, a causa del numero di equipaggi e ad- detti contagiati. In soli due giorni, nel weekend di Na- tale, ne sono stati annullati quasi 5 mila nel mondo e il numero va aumen- tando. Oltre un quarto delle cancellazioni in- teressa gli Usa, tra voli nazionali e internazionali. Particolarmente colpita anche l'Australia.