21.30 Biden: "Dio benedica Desmond Tutu" "Abbiamo il cuore spezzato nell'appren- dere della morte di un vero servo di Dio e del popolo", sono state le parole del presidente statunitense Joe Biden nell'apprendere della morte dell'arci- vescovo Desdmond Tutu. "Abbiamo avuto la benedizione di tras- correre del tempo con lui in diverse occasioni negli ultimi anni. Il suo co- raggio e la sua integrità morale hanno contribuito a ispirare il nostro impe- gno per cambiare la politica americana verso il regime repressivo dell'Apart- heid in Sudafrica.