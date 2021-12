22.17 Pil globale oltre 100.000 mld nel 2022 Il Pil mondiale nel 2022 supererà per la prima volta nella storia il tetto dei 100mila miliardi di dollari. Lo af- ferma il rapporto del Centre for Econo- mics and Business Research. La minaccia principale per la crescita resta l'inflazione e potrebbe fare ca- dere alcune economie in recessione nel 2023 e 2024. La Cina potrebbe diventare la prima economia del mondo nel 2030, mentre l'India supererà prima la Fran- cia nel 2022, poi nel 2023 la Germania. L'Italia resterà all'ottavo posto nel 2022 e scenderà al sedicesimo nel 2036.