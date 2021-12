11.38 Covid.Agenas,intensive oltre soglia:12% L'occupazione dei posti in terapia in- tensiva supera la soglia critica del 10% e raggiunge il 12%, mentre l'area medica aumenta dell'1%, arrivando al limite massimo del 15%. Lo si apprende dal monitoraggio Agenas (Agenzia nazio- nale servizi sanitari regionali). 9 Regioni superano entrambe le soglie critiche. Sono la Calabria, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio (con 14% di occupazione della terapia intensiva e 15% in area medica), la Liguria, le Marche, le Province autonome di Bolzano e Trento, il Piemonte e il Veneto.