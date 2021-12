21.00 Danimarca ha tasso infezione più alto La Danimarca diventa il Paese con il più alto tasso di infezione da Covid al mondo, con 1.612 casi ogni 100.000 persone. Il Paese di 5,8 milioni di abitanti -riferisce il Guardian - ha registrato lunedì un nuovo record di contagi supe- rando per la prima volta i 15.000 casi in 24 ore, esattamente 16.164, a fronte di 130.686 tamponi, con un tasso di po- sitività del 12,4%. A partire dalla scorsa settimana, la variante Omicron è diventata dominante in Danimarca.