13.21 Ecdc, tutta Italia rosso o rosso scuro La mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) colora tutta Italia in rosso o rosso scuro. Passano in rosso anche le tre Regioni che erano in giallo la settimana scor- sa (Sardegna, Molise e Puglia), come la Sicilia, Calabria,Abruzzo e Basilicata. Le altre sono in rosso scuro.