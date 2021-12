15.12 Agenas: al 17% ricoveri e 13% Intensive Sono in continuo aumento i ricoveri per Covid nei reparti ordinari, toccando il 17% di occupazione di posti letto, il 2% in più oltre la soglia critica fis- sata al 15%.Così il monitoraggio Agenas Il valore cresce in 12 Regioni,raggiun- gendo il 30% in Calabria. Il 13% dei posti in terapia intensiva è occupato da pazienti Covid: il tasso è stabile, ma oltre la soglia del 10% a livello nazionale. Cresce in 7 Regioni, arrivando al 15% in Calabria, 16% Lazio e Piemonte, 18% in Veneto.