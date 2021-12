14.16 Intensive oltre il 10% in 14 Regioni In 14 Regioni è stata superata la so- glia d'allerta del 10% dei posti in terapia intensiva occupati da malati Covid-19. E' quanto emerge dal monito- raggio Agenas che confronta i dati del 30/12 con quelli del giorno precedente. Il tasso d'occupazione è stabile a livello nazionale al 13% ma sale in 5 Regioni: Emilia Romagna (14%), Liguria (20%), Lombardia (13%), Puglia (6%), Sicilia (11%).L'occupazione nei reparti di area non critica aumenta in 10 Re- gioni, 17 superano la soglia del 15%, uno dei parametri per passaggio colore.