13.30 Soglia Intensive, allarme in 14 Regioni Nei dati aggiornati di Agenas, l'Agen- zia per i servizi sanitari, 14 tra Re- gioni e Province autonome hanno supera- to la soglia critica delle terapie in- tensive, fissata al 10%. Anche la media nazionale è sopra la so- glia e registra 14%. A livello territo- riale, la Provincia di Trento è al 24%, seguita da Liguria (21%), Marche (20%), Veneto (19%), Provincia di Bolzano e Piemonte (17%), Friuli Venezia Giulia e Lazio (16%). Poi Calabria, Toscana ed Emilia Romagna, al 15%; Lombardia 14%, Sicilia 13% e Abruzzo 10%.