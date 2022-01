12.50 Agenas:ricoveri oltre 15% in 17 Regioni Nei reparti ospedalieri crescono i pa- zienti Covid con sintomi. La media na- zionale è ora al 19% e,in 24 ore, è sa- lita in 17 Regioni e Province autonome. Le situazioni più critiche,e ampiamente sopra soglia 15%, sono: Valle d'Aosta (45% e +9%),Calabria(31%),Liguria(30%). Nei dati dell'Agenzia per la Sanità, crescono anche: Puglia e Sardegna (11%), Toscana e Abruzzo (15%), Emilia Romagna, Lazio e Pa di Bolzano (17%), Campania (18%) Veneto (20%), Lombardia (21%), Piemonte (23%), Sicilia, Umbria e Friuli Venezia Giulia (24%).