8.53 'Ndrangheta, sequestro beni per 1,5 mln La Direzione investigativa antimafia ha eseguito un decreto di sequestro per un totale di circa 1,5 mln di euro, emesso dal Tribunale di Bologna,nei confronti di un imprenditore attivo nel settore dell'edilizia in Emilia Romagna,Lombar- dia, Veneto e Liguria. Secondo le indagini e le indicazioni di alcuni collaboratori di giustizia,l'im- prenditore appartiene sin dalla metà degli anni '90 a una cosiddetta "batte- ria delle giovani leve" della 'ndran- gheta, responsabile di violenti atti predatori e contro il patrimonio.