10.19 Maltempo, allerta in più aree del Paese Generale peggioramento delle condizioni meteorologiche, a causa di una pertur- bazione nord atlantica che investe il Paese e riporta il maltempo. Previste precipitazioni sparse al Centro-Nord, specialmente su Toscana e Triveneto, e un'intensificazione della ventilazione settentrionale che causerà una rapida discesa delle temperature e nevicate anche a quote collinari nel Nord. E' allerta gialla su gran parte della Toscana e in Friuli Venezia Giulia per neve e vento forte. Causa vento dirama- ta l'allerta gialla anche per Milano.