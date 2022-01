11.04 Agenas: occupazione ospedali al 20% Sale ancora l'occupazione ospedaliera: nei dati Agenas, l'Agenzia per la Sani- tà, la media nazionale è arrivata al 20%, 5 punti oltre la soglia limite. A livello regionale, in 24 ore il dato è aumentato in 13 Regioni: tra queste, la sola Puglia è sotto soglia, al 12%. Dato stabile e sopra soglia in Basili- cata (20%), Friuli (24%), Marche (23%), PA Bolzano (17%),Sicilia (24%) e Veneto (20%). Dato in calo nella Provincia au- tonoma di Trento (19%) e in Sardegna (9%). I dati più alti in Valle d'Aosta (47%), Calabria (32%) e Liguria (31%).