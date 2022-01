11.26 Agenas: Intensive stabili al 15% Nei dati dell'Agenzia per la Sanità , la media nazionale dell'occupazione nelle Terapie intensive resta stabile al 15%: il dato cresce però in Abruzzo (13%), Basilicata (4%), Lombardia (15%), PA di Bolzano (19%), Piemonte (19%) e Valle d'Aosta (+3%, al 12%). Stabili e sopra la soglia del 10% Cala- bria (15%), Emilia Romagna (15%),Lazio (17%), Liguria (21%), Marche (21%), PA di Trento (24%),Sicilia (13%), Toscana (15%), Umbria (12%), Veneto (19%). In calo Campania (8%) e Friuli Venezia Giulia (16%).