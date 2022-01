12.11 Infermieri: allarme contagi sanitari Nursing Up, sindacato degli infermieri, lancia l'allarme per i contagi sanita- ri e per le ricadute sugli ospedali. "In piena quarta ondata -si legge in una nota- con 800-1000 colleghi conta- giati in piĆ¹ ogni 24 ore, gli ospedali rischiano il corto circuito". Nursing Up parla di "paralisi in atto", "quadro da film horror" e "nuovo tunnel" in cui si trovano gli infermieri, dopo 2 anni di pandemia e di emergenza. In Molise i turni passano da 6 a 12 ore per tutti i sanitari, per ridurre al minimo il movimento di personale.