13.20 Agenas: sale ancora pressione ospedali Stabile al 15% l'occupazione nazionale delle Terapie intensive, aumentata perĂ² in 24 ore in Campania (ancora un punto sotto soglia),Veneto (20%),Lazio (19%), Friuli V.G. (17%), Emilia Romagna e To- scana(16%), Valle d'Aosta (15%) Sicilia (14%),Umbria (13%).La Puglia sale a 8%. In calo la Provincia di Bolzano,al 18%. Tasso stabile ma sopra soglia in Abruz- zo (13%), Calabria e Lombardia (15%). Liguria(21%),Marche (21%), PA diTrento (24%),Piemonte (19%). Occupazione dei reparti al 21%nazionale e in crescita in 13 Regioni/Province.