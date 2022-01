21.12 Mappa Ecdc: quasi tutta Ue in rosso Tutta l'Europa in rosso o rosso scuro ad eccezione della Romania. E'la foto sull'andamento dei contagi scattata dalla mappa aggiornata del Centro Euro- peo prevenzione e controllo malattie. Il rosso scuro, che indica un'incidenza dei nuovi casi in forte aumento (oltre 500 al giorno ogni 100mila abitanti), copre per intero la penisola iberica, Francia, Germania, Benelux, Grecia, e gran parte dell'Italia (ad eccezione della Sardegna), dei paesi scandinavi e baltici e dell'Europa centro-orientale.