08/01/2022 09:00 Bollette,Cgia:per imprese 36 Mld in più 9.00 Bollette,Cgia:per imprese 36 Mld in più Le imprese dovranno sostenere un aggra- vio di quasi 36 mld rispetto al 2019, a causa dell'aumento delle tariffe elet- triche.Lo calcola l'Ufficio studi Cgia. "Nel giro di 3 anni il costo della bol- letta della luce in capo alle aziende è pressoché raddoppiato. Un incremento spaventoso che, sommato al rincaro del gas, costringerà molte attività, almeno temporaneamente, a chiudere gli impian- ti produttivi". La Regione più colpita è la Lombardia, dove l'aggravio sarà di 8,5 mld.Seguono Veneto (3,9 mld),Emilia Romagna (3,5 mld) e Piemonte (2,9 mld).