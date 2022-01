7.00 Maltempo, è allerta gialla in 7 Regioni E' allerta gialla per rischio idrogeo- logico, rischio temporali e per rischio idraulico in Abruzzo, Basilicata, Cala- bria, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia. Prevista neve anche a bassa quota per l'arrivo di una perturbazione dal Nord- Atlantico. Neve su Emilia-Romagna Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, in estensione nel po- meriggio sul Molise, con apporti al suolo da deboli a moderati. Possibili nevicate sopra i 400 metri in Toscana, anche nelle zone collinari di Firenze.