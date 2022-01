13.15 Impennata ricoveri in Intensive: al 17% E' stabile l'occupazione delle terapie intensive al 17%,ma con diverse Regioni in crescita, a partire dalla Provincia autonoma di Trento che sale al 29%. E' quanto emerge dal monitoraggio Agenas. E' in salita in altre 8 Regioni: Cala- bria,Emilia Romagna,Friuli Venezia Giu- lia, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria e Veneto. Sale di un punto il numero dei ricoveri in reparto, al 24%. La Valle d'Aosta arriva al 45%. L'occupazione di posti nei reparti aumenta anche in altre 12 Regioni.