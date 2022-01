18.31 Draghi: "La scuola va protetta" "Un anno che dobbiamo affrontare con realismo, prudenza ma anche fiducia e soprattutto con unità". Così il premier Draghi, in conferenza stampa. "La scuola è fondamentale per la nostra democrazia,va protetta non abbandonata" afferma." Il motivo per cui possiamo affrontare un approccio diverso è la vaccinazione. Gran parte dei problemi che abbiamo oggi è che ci sono dei non vaccinati". "Grazie a vaccinazione la situazione è diversa: meno morti,econo- mia che cresce al 6%, scuole aperte". "Obbligo vaccino over 50 su base dati".