23.00 Fed,Powell: "L'economia cresce veloce" L'economia si sta espandendo a forte velocità e il mercato del lavoro è so- lido. Queste le prime anticipazioni del discorso che terrà in Senato il presi- dente della Fed Jerome Powell. "Useremo tutti i nostri strumenti per sostenere l'economia, un forte mercato del lavoro e prevenire che l'alta in- flazione si radichi. Sappiamo che un' alta inflazione pesa soprattutto su coloro che hanno maggiore difficoltà a fare fronte ai costi dei beni essenzia- li", ha aggiunto Powell fiducioso nella resilienza dell'economia alla pandemia.