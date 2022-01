13.15 Occupazione posti ospedale sale al 26% Cresce in 6 Regioni l'occupazione di posti in terapia intensiva:Friuli Vene- zia Giulia 23%, Marche 22%, PA Trento 30%, Puglia 9%, Sardegna 13%, Sicilia 17%. Resta stabile al 17% a livello na- zionale,secondo il monitoraggio Agenas. La percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid nei reparti sale di due punti in 24 ore, al 26%. Cresce in 15 Regioni e arriva al 46% in Valle d' Aosta e tocca il 39% in Liguria.