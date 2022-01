10.43 Agenas:occupazione intensive sale a 18% Segna 18% (+1%) l'occupazione in Inten- siva (11% il 24/12). In 24 ore il dato sale in 11 Regioni/Province Autonome. Nel monitoraggio Agenas la Provincia autonoma di Trento arriva a 31%; +4% in Abruzzo (al 18%) e +3% in Sicilia (20%) e Umbria (16%). Incremento anche in Ca- labria (20%), Campania (12%), Lombardia (17%), Piemonte (24%),Puglia (10%),Sar- degna (14%), Toscana (21%).Il tasso ca- la in Friuli (21%) e PA Bolzano(17%). L'occupazione nei reparti sale a 27% e cresce in 13 regioni:in Valle d'Aosta +8%, a 54%, in Calabria arriva al 38%