18.14 Covid: 313 decessi,record quarta ondata Sono 196.224 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, 220.532 i prece- denti, a fronte di 1.190.567 tamponi processati (-185mila). Il tasso di po- sitività sale dal 16% al 16,5%. Le vittime sono invece 313 (+19), il più alto numero della quarta ondata. Crescono i ricoveri ordinari, +242, e calano di 8 unità quelli in terapia in- tensiva ma con 156 ingressi del giorno. Boom guariti, sono 108 mila in 24 ore. Lombardia 41.050 casi,Campania 27.034.