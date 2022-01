12.22 Occupazione Intensive cala in 8 Regioni Stabile al 18% il dato nazionale sull' occupazione ospedaliera in Intensiva. Sul territorio, calano i numeri in Ba- silicata (ora a 1%), Campania (11%), Liguria (18%), Trento (30%), Piemonte (23%), Sardegna (13%), Sicilia (20%) e Valle d'Aosta (13%). Sei Regioni/PA ol- tre il 20%; Friuli e Marche (23%,in sa- lita), Lazio, Toscana,Trento,Piemonte. Stabile anche l'occupazione in reparto, al 27% a livello nazionale e in aumento in 24 ore in Campania, Friuli, Lombar- dia, Marche, PA Trento, Puglia, Sici- lia, Toscana e Umbria.