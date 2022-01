14.00 Sale al 29% l'occupazione nei reparti La percentuale di posti nei reparti di area non critica occupati da pazienti Covid sale al 29% in Italia e in Valle d'Aosta arriva al 69%.In 24 ore,cresce in altre 11 regioni: Abruzzo (29%), Ba- silicata (26%), Calabria (41%),Campania (29%),E.Romagna (27%), Lombardia (34%), Marche (27%), Piemonte (30%), Puglia (21%), Sardegna (15%), Toscana (25%). Questi i dati Agenas aggiornati a ieri. Nelle terapie intensive la percentuale รจ stabile al 18%,ma 8 regioni (Abruzzo, Friuli, Lazio, Marche, Trento,Toscana, Piemonte, Valle d'Aosta) superano 20%.