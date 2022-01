23.00 Serie A, posticipo Fiorentina-Genoa 6-0 Reduce dal poker subito dal Torino in campionato e dal superpoker rifilato al Napoli in Coppa Italia,la Fiorentina ne fa 6 al Genoa e sale a 35 punti con Ro- ma e Lazio. Per il Grifone,con Konko in panchina dopo l'esonero di Shevchenko, continua il calvario che lo inchioda al penultimo posto a 12 punti. La Fiorentina si fa parare da Sirigu il rigore di Vlahovic (11'),poi dilaga con Odriozola (15'), Bonaventura (34') e Biraghi (42'). Nella ripresa il Genoa sparisce dal campo e incassa le reti di Vlahovic (51),Biraghi (69'Torreira(77')