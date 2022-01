11.41 Agenas: Intensive salgono in 5 Regioni Stabile al 29% l'occupazione dei posti in area medica, a livello nazionale. Il dato segna un incremento, nelle ultime 24 ore,in Abruzzo,Calabria,Friuli,Ligu- ria,Lazio,Lombardia,Marche,Molise,Pro- vince Bolzano e Trento,Puglia,Sicilia, Toscana,Veneto.Sopra 30% Calabria(42%). Friuli (31%),Liguria (40%),Sicilia(36%) Umbria (33%), Valle d'Aosta (52%,-17%). Nei dati Agenas, Intensive stabili al 18% nel Paese; occupazione in cresci- ta in Campania,Friuli,Marche,Puglia,To- scana.Sopra 20% Friuli, Lazio,Marche, Trento,Toscana,Piemonte,Valle d'Aosta.