22.04 Calabria, ordinanza traghetti per tutti Il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha firmato un'ordi- nanza in cui si prevede la possibilità di usufruire del collegamento marittimo fra Calabria e Sicilia anche con il so- lo Green pass di base. Dunque per prendere il traghetto per la Sicilia sarà sufficiente avere il tam- pone negativo o essere guariti dal Co- vid. I non vaccinati, durante la tra- versata avranno l'obbligo di non scen- dere dai rispettivi veicoli mentre i pedoni dovranno stazionare negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni.