12.32 Agenas, reparti sono occupati al 30% Sale al 30%, nei dati Agenas, l'occupa- zione in reparto per pazienti Covid. Stabili al 18% le terapie intensive. Sul territorio, l'occupazione in Inten- siva รจ scesa nelle ultime 24 ore in Ca- labria,Campania,Marche,Sardegna,Toscana e Umbria. Il dato sale in Abruzzo, Pie- monte,Provincia autonoma Bolzano. Oltre 20%:Friuli,Lazio,Marche,Toscana,Piemon- te,Valle d'Aosta,Prov.autonoma Trento. In reparto, sono oltre il 30% Calabria, Friuli, Liguria, Lombardia, Sicilia, Valle d'Aosta e Umbria.