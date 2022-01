23.00 Biden: "Crescita rimedio a inflazione" "La cosa migliore per affrontare i prezzi alti è di rendere l'economia più produttiva". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nella con- ferenza stampa alla Casa Bianca alla vigilia del primo anno da presidente. "Il Covid non si arrenderà, ma neanche io mi arrendo",dice Biden che rivendica di avere fatto "grossi progressi" e ri- badisce l'appello agli americani a vac- cinarsi escludendo un nuovo lockdown. Poi ammonisce: "Sarà un disastro per la Russia se invade l'Ucraina". Ci saranno "sanzioni severe e perdite umane".