13.17 Agenas: Intensive in calo in 7 Regioni Stabile al 18% a livello nazionale, ma in calo in 7 Regioni e Province l'occu- pazione delle Terapie intensive. Nei dati Agenas, il calo riguarda Marche, PA Bolzano, PA Trento, Piemonte, Tosca- na,Umbria,Valle d'Aosta. La percentuale cresce in Basilicata (4%) e Puglia (a 14%). Oltre il 20% Friuli V.G., Lazio, Marche, Trento, Toscana, Piemonte. In reparto, a livello nazionale, l'oc- cupazione dei posti in reparto รจ stabi- le al 30%.E' pari o sopra 30% in Abruz- zo,Calabria,Friuli,Liguria,Lombardia, Piemonte, Sicilia, V.d'Aosta e Umbria.