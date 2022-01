17.07 Covid,4 regioni passano zona arancione La Sicilia passa in zona arancione in- sieme ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia e Piemonte. Lo ha deciso il Ministro della Salute, Speranza, alla luce dei dati del monitoraggio settimanale, firmando una nuova ordinanza. La stessa ordinanza prevede anche il passaggio di Puglia e Sardegna in gial- lo.