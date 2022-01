20.10 Mustafa, da foto simbolo a nuova vita Mustafa al-Nazzal, il bimbo di 5 anni nato senza arti per un bombardamento aereo con armi chimiche in Siria, e suo padre Munzir, cui รจ stata amputata la gamba destra, protagonisti dello scatto 'Hardship of life' che ha fatto il giro del mondo diventando simbolo del dramma siriano, sono arrivati in Italia. La Caritas ha offerto alla famiglia Al Nazzal una casa a Siena. Poi Mustafa e Munzir partiranno per il Centro Protesi Vigorso di Budrio,a Bologna, per sotto- porsi a cure mediche grazie ai fondi raccolti al "Siena Awards Festival".