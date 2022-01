9.50 In arancione 5 Regioni, cosa cambia Con la Valle d'Aosta, sono da oggi in arancione anche Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia. Circa 11,7 milioni gli abitanti inte- ressati dalle regole che cambiano con il colore. Super Green pass nei negozi in centri commerciali nei giorni festi- vi e prefestivi (tranne alimentari,edi- cole,librerie, farmacie e tabacchi); per lo sport di contatto all'aperto e per la formazione in presenza. Viaggi con la propria auto fuori Comune o Re- gione:Green pass base o (solo per lavo- ro,necessità,salute) autocertificazione