13.55 Intensive stabili a 17% e pure ricoveri Nei dati aggiornati dell'Agenzia per la Sanità, l'occupazione di posti letto in terapia intensiva è stabile al 17% a livello nazionale e cala in Calabria, Campania, Liguria, PA Bolzano, Umbria e Veneto. Cresce in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli V.G., Molise e Piemonte Stabile anche l'occupazione di posti in reparto a livello nazionale (al 30%).Ma l'occupazione nei reparti cresce in 11 Regioni:in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, PA Bolzano, PA Trento, Sarde- gna, Sicilia e Valle d'Aosta.