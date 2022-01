12.32 Occupazione reparti sale in 12 Regioni A livello giornaliero la percentuale di posti occupati da pazienti Covid nei reparti ospedalieri resta al 30% in I- talia ma cresce in 12 regioni: Abruzzo (32%),Emilia Romagna(29%), Friuli(36%), Lazio (32%),Lombardia(33%),Marche(29%), Molise(11%), PA Bolzano(22%), PA Trento (28%), Puglia(25%), Toscana(27%) e Val d'Aosta(57%).Cala solo in Liguria (40%) e Veneto (24%). La percentuale di tera- pie intensiva occupate da pazienti Co- vid resta al 17% in Italia ma 7 sono oltre il 20%. Così il monitoraggio di Agenas, oggi.