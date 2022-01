20.57 Sanremo, i Meduza super ospiti Festival "Il 1 febbraio balleremo con i Meduza": così Amadeus al Tg1 delle 20 ha annun- ciato che la band si aggiunge ai super ospiti del Festival di Sanremo. "E' una band che fa ballare tutto il mondo con la musica dance,popolarissima e conosciutissima, sono tutti ragazzi italiani e devo dire che sono felice di averli al Festival", ha detto Amadeus. Gruppo house,i Meduza hanno colleziona- to 800 mln di streaming in tutto il mondo nel 2021. Il nuovo singolo, "Tell it to my heart feat.hozier" promette di far ballare l'Ariston.