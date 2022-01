11.50 Agenas: occupazione intensive al 18% Sale al 18% in Italia la percentuale delle unità di terapia intensiva occu- pate da pazienti affetti da Covid-19. Lo rende noto l'Agenas. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è in crescita in Abruzzo (21%), Calabria (17%), Campania (13%), Friuli(24%),Lazio (22%), Marche (23%). Cresce anche l'occupazione dei reparti, ora al 31% a livello nazionale. Oltre la soglia del 30% Abruzzo, Campania,Ca- labria,Friuli,Lazio,Liguria,Lombardia, Piemonte,Sicilia e Valle d'Aosta.