17.49 Covid,155.697 casi e ancora 389 decessi Sono 155.697 i nuovi contagi Covid nel- le ultime 24 ore, 167.205 i precedenti, con 1.039.756 di tamponi (-60mila). Il tasso di positività stabile al 15%. 389 i decessi, 426 mercoledì, oltre 145mila vittime da inizio epidemia. In calo ricoveri (-148) e terapie in- tensive (-20), con 125 ingressi del giorno. Scendono di 10.128 unità gli attualmente positivi. In Lombardia 25.098 casi, in Veneto 18.998 e in Emilia Romagna 16.142