11.38 Istat:giù fiducia consumatori e imprese In calo a gennaio l'indice del clima di fiducia di consumatori e imprese. Quel- lo dei consumatori passa da 117,7 a 114,2, mentre quello delle imprese re- gistra un calo più marcato scendendo da 112,7 a 105,4, il valore più basso de- gli ultimi 9 mesi. Lo comunica l'Istat. Per quanto riguarda le imprese, il dato è determinato dal repentino calo nel comparto servizi di mercato, con i set- tori trasporto-magazzinaggio e servizi turistici in forte calo. Per i consuma- tori, il dato è dovuto alle attese non rosee su economia e disoccupazione.