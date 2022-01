10.37 Clima,Coldiretti lancia allarme siccità "Smog in città e mimose già fiorite da Sicilia a Liguria in un inverno anomalo con temperature miti e senza piogge si- gnificative al nord dove in molte zone non piove da settimane ed è allarme siccità con fiumi e laghi svuotati". Lo evidenzia Coldiretti. Finiti i prover- biali giorni della merla,che dovrebbero essere i più freddi dell'anno. Il Po ha portate "dimezzate rispetto a un anno fa", e i grandi laghi sono "ben al di sotto della media storica".Scarso il potenziale idrico (-57,6%)della neve nell'arco alpino e appenninico.