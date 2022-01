11.31 Repubblica digitale, fondo da 350 mln Nasce il fondo per la Repubblica digi- tale. Sarà finanziato da 350 milioni di euro in tre anni messi in campo dalle fondazioni di origine bancarie punterà a far crescere le competenze digitali degli italiani, sostenendo progetti rivolti a formazione e inclusione digi- tale, proposti da soggetti pubblici, privati senza scopo di lucro e terzo settore, da soli o in partnership. Lo prevede un protocollo d'intesa fir- mato dai ministri di Innovazione tecno- logica, Colao,Economia,Franco,e il pre- sidente di Acri, Profumo.