12.23 Covid,Agenas:cala occupazione intensive Scende di un punto percentuale l'occu- pazione delle terapie intensive dei malati Covid in 11 Regioni. Il valore nazionale passa infatti al 16%. Stabili invece i reparti non critici, fermi al 30%. Questi i dati di Agenas aggiornati a ieri. Miglioramento intensive in Abruzzo (-2%), Basilicata (-2%),Campania (-1%), Emilia Romagna (-1%), Liguria (-1%,), Bolzano (-1%), Trento (-1%), Piemonte (-2%), Puglia (-1%), Toscana (-1%), e Veneto (-1%). Peggioramenti in Cala- bria, Marche, Valle d'Aosta e Umbria.