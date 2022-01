19.05 Draghi:"24,1 mld per 45 obiettivi Pnrr" "Voglio esprimere la mia soddisfazione per i dati sulla crescita del 6,4%. Ma anche delle misure messe in campo dal governo a partire dalla campagna di vaccinazione e dalle politiche di so- stegno all'economia". Lo ha detto il premier Draghi alla riunione del Cdm. "L'erogazione della seconda rata (del Pnrr) in scadenza al 30 giugno 2022 presuppone il conseguimento di 45 tra- guardi e obiettivi per un contributo finanziario pari a 24,1 miliardi di eu- ro", ha detto Draghi che farà il punto sul Pnrr al Cdm di mercoledì.