13.25 Agenas: reparti al 30%,Intensive al 16% Nei dati dell'Agenzia per la Sanità , in 24 ore il tasso di occupazione ospeda- liera in reparto resta al 30% a livello nazionale.Cresce nelle Province autono- me di Trento e di Bolzano e in Abruzzo, Calabria,Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche,Molise,Sicilia, Toscana e Umbria. Calo solo in Valle d'Aosta, ora al 39% e terzo dato dopo Friuli (41%) e Liguria (40%). Intensive occupate al 16% a livello na- zionale. Il dato cresce in Basilicata Marche, Toscana e PA Bolzano. Sopra 20% Friuli,Lazio,Marche,Trento e V.d'Aosta.