16.38 Covid, Marche vanno verso l'arancione Con i nuovi dati Covid, le Marche vanno verso il passaggio da giallo ad aran- cione. A pesare i numeri dell'occupa- zione ospedaliera: 26,1% in terapia in- tensiva, il più alto in Italia, e 33,1% in reparto. Superati così tutti e 3 i parametri che definiscono il passaggio di colore: con le ospedalizzazioni (oltre 20 e 30% ri- spettivamente in Intensiva e in repar- to) si guarda anche l'incidenza. Non deve superare i 150 nuovi casi settima- nali ogni 100mila abitanti, nelle Mar- che è oltre duemila.