19.30 Veneto Banca, Consoli condannato 4 anni Il Tribunale di Treviso ha comminato una condanna a quattro anni di reclu- sione all'ex amministratore delegato di Veneto Banca, Vincenzo Consoli per i reati di ostacolo alla vigilanza e fal- so in prospetto in relazione al crack dell'istituto di Montebelluna. I pm avevano chiesto una pena a sei an- ni di reclusione in considerazione del- le circostante aggravanti a causa della scarsa collaborazione nell'accertamento della verità . Chiesta anche la confisca del patrimonio personale di Consoli per 321 milioni di euro.